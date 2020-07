Marocco: il Ccsrs prevede un peggioramento dei rischi macroeconomici nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio del rischio sistemico in Marocco (Ccsrs), riunito ieri a Rabat, ha ammonito circa il peggioramento dei rischi macroeconomici nel corso di quest'anno, prima di una graduale ripresa dal 2021. "I rischi macroeconomici dovrebbero peggiorare nel 2020 a causa dello shock pandemico, le cui ripercussioni peggioreranno senza dubbio le condizioni macroeconomiche nel 2020 prima di iniziare gradualmente una ripresa dal 2021", indica la Banca centrale (Bank Al-Maghrib) in un comunicato stampa al termine del lavoro di questa 11ma riunione del Ccsrs. (Mar)