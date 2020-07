Marocco: Pil, miglioramento nel terzo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione del Prodotto interno lordo in Marocco sarà meno pronunciata del previsto e dovrebbe attestarsi al 4,6 per cento nel terzo trimestre. Buone notizie, dunque, per l'economia nazionale marocchina che si contrarrà meno rapidamente del previsto. Il quotidiano "L'Economiste" riferisce che l'effetto della fine della serrata si farà sentire a partire dal terzo trimestre. Il giornale, sulla base dei dati dell'Alta Commissione per la Pianificazione, stima che il calo del Pil sarà solo del 4,6 per cento nel terzo trimestre, dopo un calo del 13,8 per cento nel secondo trimestre. Il quotidiano afferma che bisogna rimanere cauti poiché "le previsioni restano soggette alle revisioni più o meno significative legate alla pubblicazione di nuovi dati". (Mar)