- "Chi è in quarantena deve rimanere in quarantena. Chi esce ed è positivo viene punito": lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ad "Agorà Estate". "Probabilmente una soluzione più forte in termini di controlli è necessaria - ha aggiunto -. Quello accaduto in Veneto è un caso isolato, non tutti si comportano così", conclude Sileri. (Rin)