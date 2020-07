Coronavirus: meno di mille contagi per la prima volta in due mesi in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute e della popolazione dell’Egitto ha annunciato la guarigione e le dimissioni di 512 persone ricoverate negli ospedali del Paese per il coronavirus, dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie e il recupero secondo le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, portando il totale di coloro che si stanno riprendendo dal virus a 21.238 casi fino ad oggi. Il consigliere del ministro della Sanità e della popolazione per i media e portavoce ufficiale del ministero, Khaled Mujahid, ha dichiarato che 969 sono i nuovi casi positivi all'analisi di laboratorio per il virus, mentre si registra la morte di 79 persone. E' la prima volta in due mesi che in Egitto si registrano meno di mille contagiati da coronavirus.(Cae)