Velletri: trovato con droga e 15mila euro in contanti in casa, arrestato per spaccio

- I carabinieri della stazione di Velletri hanno arrestato un cinquantottenne del posto, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato intercettato dai militari dell’Arma nei pressi di una sala slot di zona e, al termine di un accurato controllo, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish. Le verifiche sono state estese all’abitazione di residenza dell'uomo, dove i carabinieri hanno individuato un vero e proprio "laboratorio" per la custodia ed il confezionamento della droga, trovando più di 710 grammi di cocaina, 390 grammi di hashish, 16 grammi di marijuana nonché 14.370 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Velletri, a disposizione della locale autorità giudiziaria. (Rer)