Tlc: Nokia adotterà interfacce aperte nella sua strumentazione

- Il gruppo finlandese Nokia è diventato il primo grande produttore di strumenti per le telecomunicazioni a impegnarsi ad aggiungere interfacce aperte nei suoi prodotti che consentiranno agli operatori di telefonia mobile di costruire reti non legate a un fornitore specifico. La nuova tecnologia, soprannominata Open Radio Access Network (Open Ran), mira a ridurre la dipendenza da un solo fornitore rendendo interoperabili tutte le componenti di una rete di telecomunicazioni e consentendo agli operatori di scegliere fornitori diversi per componenti diversi. Attualmente, Nokia insieme a Ericsson e Huawei forniscono la maggior parte delle apparecchiature per la costruzione di reti di telecomunicazione e gli operatori mobili possono sceglierne solo una per ogni parte della loro rete. Nokia prevede di sfruttare le interfacce Ran nella sua banda base e nelle unità radio, ha detto un portavoce del gruppo finlandese. Una serie iniziale di funzionalità della tecnologia Rab sarà disponibile già da quest'anno, mentre la gamma completa di interfacce sarà accessibile nel 2021. (Sts)