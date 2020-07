Fisco: Baretta, quest'anno riforma fiscale, l'anno prossimo quella previdenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno ci occuperemo della riforma fiscale, l'anno prossimo di quella previdenziale: lo afferma Pier Paolo Baretta, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle finanze (Pd) su Rai Radio1 (Radio anch'io). "Questo provvedimento renderà più rapide ed efficienti le procedure di assegnazione delle opere e delle appalti e rispetto all'Europa dobbiamo sfatare questa idea di un paese che non è in grado di gestire le risorse che gli vengono date. Il piano riforme e il decreto semplificazioni entrambe sono espressione di uno sforzo evidente. Cambierà il fatto che in questi mesi si è parlato in una burocrazia che non aiuta l'Italia a correre, con questi provvedimenti sarà più semplice realizzare le grandi opere e il rapporto con la burocrazia", aggiunge Baretta, che poi commenta quota 100. "Quota 100 andrà avanti fino a quando finisce e cioè fino al prossimo anno. Quando finirà sappiamo che avremo un problema. Quest'anno dobbiamo occuparci della riforma fiscale e l'anno prossimo dell'assesto della riforma previdenziale", dichiara ancora Baretta che sugli ammortizzatori sociali afferma: "Stiamo lavorando per avere ancora ammortizzatori sociali. Ci sono dei ritardi ma moltissimi lavoratori finalmente l'hanno avuta. Sono 80 miliardi che abbiamo messi in campo". (Rin)