Credito: Deutsche Bank punta a formare un partenariato strategico con Google

- Deutsche Bank intende formare con Google un partenariato strategico su scala globale. A tal fine, le due società hanno firmato una lettera d'intenti per concludere nei prossimi mesi un contratto dalla durata di diversi anni. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'intesa non mira soltanto a far sì che Deutsche Bank possa utilizzare i servizi cloud di Google. Il maggiore istituto di credito tedesco e l'azienda digitale statunitense mirano, infatti, a “sviluppare in maniera congiunta prodotti finanziari basati sulla tecnologia”. Inoltre, Deutsche Bank è stata più volte criticata per l'obsolescenza dei propri sistemi tecnologici, che ha causato molteplici guasti nelle operazioni di pagamento. Dalla collaborazione con Google, la banca si attende quindi una spinta alla ristrutturazione in corso. Come dichiarato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, “stiamo dimostrando che siamo determinati a investire nella nostra tecnologia, perché il nostro futuro è strettamente legato al nostro successo nella digitalizzazione”. Grazie al partenariato con Google Cloud, Deutsche Bank avrebbe accesso diretto alla tecnologia del gruppo statunitense nei settori della gestione dei dati, dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico. Le potenziali applicazioni includono l'assistenza ai clienti di Deutsche Bank nelle attività quotidiane come la gestione della liquidità, una migliore analisi dei rischi o soluzioni di sicurezza avanzate per proteggere i conti. (Geb)