India: coronavirus, superati 719 mila casi e 20 mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) ha reso noto che ieri sono stati effettuati 241.430 test e che il totale è di 10.211.092. Il tasso di positività nazionale è del 6,73 per cento. In alcuni Stati e Territori i tassi di positività sono saliti sensibilmente nell’ultimo mese: Karnataka, Bengala Occidentale, Orissa, Goa, Andhra Pradesh, Jammu e Kashmir, Punjab, Chhattisgarh e Jharkhand. Nuova Delhi, la capitale dell’Unione, ha superato i centomila casi, con 3.115 decessi. La seconda città più colpita dal contagio è Mumbai, capitale del Maharashtra, con 85.724 casi, ma un numero più alto di vittime, 4.938. Il Meghalaya è l’unico Stato rimasto con meno di cento casi. Secondo l’Associazione indiana dei produttori di sale (Isma), il consumo è aumentato a causa del coronavirus, del 40 per cento a maggio e giugno, perché il sale viene utilizzato per i gargarismi e per la pulizia delle verdure. (segue) (Inn)