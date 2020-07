Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare a tratti estesa fino al mattino tra Prealpi e Pianura, nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso sulla Pianura e sulle Alpi, residui addensamenti su Prealpi. Tra notte e mattino possibile qualche piovasco o rovescio tra Prealpi e Pianura, in seguito generalmente assenti o poco probabile qualche piovasco sulle Prealpi nel pomeriggio. Minime stazionarie o in calo, massime in marcato calo. In Pianura minime tra 17 e 20 °C massime tra 25 e 27 °C. (Rem)