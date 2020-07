Francia: fonti Eliseo, denuncia per stupro a nuovo ministro Interno non è "un ostacolo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia per stupro presentata da una donna contro il nuovo ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, non è "un ostacolo". Lo hanno affermato fonti dell'Eliseo. Su questo dossier "sembra che le cose vadano nella direzione del buon senso" ha affermato la fonte, spiegando che la presidenza "non ha mai fatto commenti sugli affari in corso". Darmanin, che precedentemente ricopriva il ruolo di ministro dell'Azione e dei Conti pubblici, nel gennaio del 2018 è stato accusato da Sophie Patterson-Spatz di uno stupro avvenuto nel 2009 in un hotel di Parigi. A inizio giugno la corte d'appello di Parigi ha ordinato la riapertura del fascicolo. "Questa nomina è uno shock, non lo nascondo", ha detto questa mattina ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe 1" l'avvocato di Patterson-Spatz. (Frp)