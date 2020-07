Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa a Coima Egs City Impact Fund.Fondazione Catella, via De Castillia 28 (ore 11.00)REGIONEIn apertura della seduta del Consiglio regionale, la celebrazione per il 50esimo anniversario della nascita di Regione Lombardia, con gli interventi dei presidenti del Consiglio regionale Alessandro Fermi e della Regione Lombardia Attilio Fontana. Nella scaletta dell'evento, al quale sono stati invitati gli ex presidenti del Consiglio regionale, anche una "lectio" del primo presidente di Regione Lombardia, Piero Bassetti. Poco prima dell'inizio dell'evento l'inaugurazione dei primi pannelli di una mostra storica la cui completa esposizione e apertura al pubblico sono in calendario per il mese di ottobre.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10.00 - 11.00)Si riunisce il Consiglio regionale. All'ordine del giorno question time, il pdl sul sostegno legato a emergenza Covid a famiglie, lavoratori e imprese e mozioni, che riguardano il riconoscimento della "Croce verde al merito" per il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus; l'utilizzo del Mes per contrastare la crisi pandemica; la trasparenza sulle risorse pubbliche alla sanità privata; le iniziative per il rilancio del turismo sul Garda; la crisi occupazionale della Corneliani di Mantova; le criticità legate all'abbinamento del voto regionale e quello referendario del 20 e 21 settembre prossimi; la crisi causata dal Covid degli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie lombarde; gli interventi per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10.00 - 20.00)L’assessore al Welfare Giulio Gallera interviene al virtual meeting “Assistenza domiciliare integrata: ripensare modelli e strumenti a partire da quanto imparato in emergenza” organizzato da Italia Longeva.Diretta streaming (ore 16.00)Conferenza stampa di presentazione sui contenuti del progetto di legge sulla 'Semplificazione' approvato dalla giunta regionale con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore al Bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini.Palazzo Lombardia - Sala Biagi, Ingresso N4, primo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 16.30) (segue) (Rem)