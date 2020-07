Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CITTÀ METROPOLITANASi riunisce in videoconferenza il Consiglio metropolitano. In apertura comunicazioni del sindaco metropolitano, Giuseppe Sala.Diretta streaming non prevista, registrazione della seduta disponibile sul sito della Città metropolitana di Milano (dalle ore 10.00)VARIEWebinar "Formazione, Ricerca e Società. Riflessioni su temi trasversali nel Rapporto del Comitato Colao", organizzato dall'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Università degli Studi di Napoli Federico II, Sapienza Università di Roma e Istat. Introduce Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell'Università di Milano-Bicocca. Intervengono, tra gli altri, Linda Laura Sabbadini, direttore centrale di Istat e Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca.Streaming YouTube (ore 15.00 - 17.00)Webinar “La sfida della sostenibilità per una nuova fase dell’industria” con l’amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, l’economista e portavoce ASviS Enrico Giovannini e il presidente dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini.Diretta streaming (dalle 17.30)Incontro di Fondazione Bracco “A pari merito: dialogo interdisciplinare con le esperte su scienza, economia e lavoro" con la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, la virologa Ilaria Capua e l’economista Elsa Fornero.Diretta streaming (ore 18.00) (Rem)