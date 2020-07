Criminalità: a Roma operazione "Affari di famiglia", 28 arresti nel clan Senese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma che ha rivelato la penetrazione della camorra nel tessuto economico della Capitale e del nord Italia. I militari del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza e gli agenti della Squadra mobile di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della camorra campana. Contestualmente è in atto un sequestro preventivo di beni e aziende per circa 15 milioni di euro. Impegnati circa 200 tra finanzieri e poliziotti, con l'esecuzione anche di perquisizioni, nelle province di Roma, Napoli, Verona, Frosinone, L'Aquila. (Rer)