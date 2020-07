Usa: Fauci, siamo ancora immersi fino alle ginocchia nel coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, membro della task force per il coronavirus della Casa Bianca, ha detto al direttore degli Istituti Nazionali di Sanità, Francis Collins, che lo stato attuale del paese "non è affatto buono" per quanto riguarda la battaglia contro la pandemia, in parte perché il governo ha cercato di ritornare alla normalità troppo velocemente. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo avuto una media di circa 20 mila nuovi casi al giorno, e poi una serie di circostanze associate a vari Stati e città che cercavano di riaprire, il che portato a una situazione in cui abbiamo record di nuovi casi positivi", ha detto Fauci in un evento livestream su Facebook con Collins. "Siamo ancora immersi fino alle ginocchia nella prima ondata della pandemia", ha aggiunto l'infettivologo, che ha fatto un paragone impietoso con l'Unione Europea e la sua curva dei contagi: "È salita e poi è scesa alla linea di base. Ora stanno avendo dei piccoli aumenti, come ci si poteva aspettare, mentre cercano di riaprire. Noi invece saliti, non siamo mai scesi alla linea di base, e ora stiamo risalendo. È una situazione grave che dobbiamo affrontare immediatamente", ha spiegato Fauci.(Nys)