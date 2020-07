Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, rieletta domenica 5 luglio, ha io ieri l’inaugurazione di un nuovo centro metropolitano per il controllo delle malattie, parte della sua promessa elettorale di rafforzare ulteriormente la risposta organizzata alla pandemia di coronavirus. L’annuncio è giunto mentre la capitale ha registrato oltre un centinaio di nuovi casi di positività alla Covid-19 per il quinto giorno consecutivo. “Proteggerò la vita e i mezzi di sostentamento degli abianti di Tokyo dal coronavirus, e appronterò una nuova strategia economica”, ha dichiarato la governatrice 67enne, presentando gli obiettivi e le priorità del suo secondo mandato. La creazione di un organo simile ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitensi figura da settimane in cima all’agenda di Koike, ed è stata mutuata come obiettivo anche a livello nazionale. Koike ha spiegato che una volta operativo, il centro si occuperò di analizzare, valutare e armonizzare i dati forniti dal governo metropolitano, dalle singole municipalità, dagli ospedali e dalle istituzioni di ricerca, e di divulgarli in maniera comprensibile al pubblico. (segue) (Git)