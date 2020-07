Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione di Yuriko Koike a governatrice di Tokyo, domenica 5 luglio, ha coronato la figura della leader 67enne come volto di spicco nel panorama politico del Giappone. Koike si è candidata alle elezioni di ieri come candidato indipendente, ottenendo ben 3,66 milioni di voti: più dei 2,91 milioni di voti incassati nel 2016. Nei mesi precedenti il voto Koike si è distinta per la rigorosa gestione dell’emergenza sanitaria, ed ha preso convintamente posizione in favore dei Giochi, che il premier Shinzo Abe pianificava a coronazione della sua lunga leadership politica, ma che sono stati rinviati a causa della pandemia di coronavirus. Koike è una rivale di lungo corso dell’attuale primo ministro giapponese; le drammatiche ricadute socio-economiche della pandemia, oltre alle sfide di lungo termine della denatalità e della deflazione economica, hanno però portato le due figure su posizioni simili, al punto che Koike ha ottenuto nelle scorse settimane il sostegno indiretto del Partito liberaldemocratico del premier in carica. La netta vittoria alle elezioni di Tokyo ha garantito alla governatrice una solida base da cui lanciare la scalata al premierato: l’ambizioso obiettivo di Koike – politica di ferro nota per le sue posizioni liberali in campo economico, il suo conservatorismo nazionalista, ma anche per le aperture sul fronte dell’ambientalismo e dei diritti civili – appare realizzabile perché coincide con la fase terminale della stagione politica di Shinzo Abe, e con le contemporanee divisioni che si stanno formando in seno al Partito liberaldemocratico, formazione politica che ha governato quasi ininterrottamente il Giappone dal Secondo dopoguerra ad oggi. (segue) (Git)