Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (3)

- Già ministro dell’Ambiente, della Difesa e per gli Affari di Okinawa e dei Territori del Nord in diversi governi conservatori, tra il 2003 e il 2007, Koike è la prima donna a ricoprire la carica di governatore di Tokyo; è stata eletta nel 2016 come candidato indipendente, senza il sostegno esplicito di alcun partito. Dall’Ldp di Abe, infatti, Koike si è gradualmente allontanata nel 2007, proprio durante il primo, breve mandato dell’attuale premier, a seguito di un duro scontro sulle nomine che era stato in parte nascosto dietro una polemica relativa alla fuga di informazioni riservate riguardo i cacciatorpediniere Aegis delle Forze marittime di autodifesa. Koike ambisce da tempo a divenire il primo capo di governo donna del suo paese: tentò una prima volta la scalata verso la premiership nel 2008, candidandosi alla presidenza dell’Ldp, ma perdendo contro l’attuale vicepremier giapponese, Taro Aso. In quell’occasione, Koike denunciò che il “soffitto di vetro” che in occidente ostacola l’ascesa politica delle donne, in Giappone era “una cortina d’acciaio”. Gli ostacoli denunciati da Koike non le impedirono però di mantenersi al centro della scena politica negli anni successivi, sino a conquistare la poltrona governatoriale di Tokyo il 31 luglio 2016. (segue) (Git)