Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (4)

Il 31 maggio 2017, in vista delle imminenti elezioni locali, Koike ruppe definitivamente i ponti col Partito liberaldemocratico, forte del sostegno di una corrente che diede vita al partito "Tomin First" ("Prima i tokyoiti"): le elezioni locali di quell'anno furono a loro modo rivoluzionarie: il partito di Koike ottenne infatti a livello locale l'appoggio del Nuovo Komeito, braccio politico del movimento buddhista Soka Gakkai, tradizionale alleato dell'Ldp. L'alleanza tra il neofondato partito di Koike e il Nuovo Komeito si aggiudicò la maggioranza all'assemblea legislativa della capitale; fu l'occasione per un nuovo tentativo di espugnare il monopolio del Partito liberaldemcoratico sulla scena politica nazionale, che però si infranse di lì a pochi mesi, in occasione delle elezioni anticipate per il rinnovo della Camera alta volute dal premier Abe: il "Partito della speranza" frettolosamente fondato da Koike poche ore prima del voto non riscosse il successo sperato, e la governatrice se ne allontanò, decretandone la sostanziale sparizione dalla scena politica nazionale.