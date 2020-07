Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante gli anni del suo primo mandato quadriennale da governatrice di Tokyo, Koike si è distinta per acume politico e capacità decisionale, promuovendo riforme amministrative e di bilancio, misure ambientaliste e di sostegno all’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, all’insegna delle “5C”: “Controllo, confronto, cambiamento, creatività e comunicazione”. A posizioni progressiste sul fronte sociale, Koike ha però affiancato un profilo marcatamente nazionalista e conservatore in ambito politico e culturale: è noto, ad esempio, il suo sostegno alla Società giapponese per la riforma dei libri di testo di Storia, che si propone di recuperare e reinserire nei curricula post-bellici valori tradizionali abbandonati a seguito del drammatico epilogo dell’imperialismo. Koike è anche favorevole alla riforma dell’Art.9 della Costituzione pacifista, per “normalizzare” lo status delle Forze di autodifesa giapponesi e superare le ambiguità in merito al diritto all’autodifesa detenuto dal Giappone in quanto Stato sovrano: anche su questo punto, le posizioni di Koike si avvicinano a quelle del primo ministro in carica, Shinzo Abe, che però pare aver ormai mancato l’obiettivo di affermarsi come primo premier ad aver riformato il rigidissimo testo costituzionale nipponico. (segue) (Git)