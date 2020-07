Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus all’inizio di quest’anno, e tuttora in corso a livello globale, Koike ha proposto l’istituzione nell’area metropolitana di un equivalente dei centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, il noto istituto di salute pubblica statunitense, per far fronte a una eventuale seconda ondata di contagi e a future emergenze epidemiche. Dall’inizio della crisi sanitaria globale, Tokyo ha registrato 5.633 contagi, più che in qualunque altra prefettura giapponese. Il numero dei contagi ha segnato una lieve ma incessante traiettoria ascendente dopo la regola dello stato di emergenza nella capitale, lo scorso 25 maggio. Proprio la gestione dell’emergenza pandemica, improntata al pragmatismo e alla chiarezza comunicativa – un punto contestato invece al governo nazionale – ha contribuito alla vittoria elettorale conquistata da Koike nella giornata di ieri: durante la campagna elettorale, la governatrice ha scelto infatti di non tenere comizi, limitandosi invece alle conferenze stampa per la gestione dell’emergenza, trasmesse via streaming. Nelle scorse settimane Koike ha costantemente evidenziato la serietà dell’emergenza sanitaria, senza però cedere ad allarmismi: il 30 giugno la govenatrice ha annunciato il lancio a Tokyo di un nuovo sistema di allarme sanitario basato su un approccio “olistico”, che valuti l’andamento dei contagi tenendo presente però la gravità delle manifestazioni cliniche e lo stress sul sistema sanitario. (segue) (Git)