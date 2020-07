Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa giapponese, Koike è decisa a lanciare una terza scalata alla premiership dopo le Olimpiadi dello scorso anno: nelle intenzioni della governatrice, il successo dei Giochi segnerà l’apice della sua leadership a livello locale, e anche la conclusione della stagione politica incarnata dal premier Shinzo Abe, inamovibile fulcro della politica nazionale giapponese per oltre un decennio. Non sono passati inosservati, in questo senso, i recenti segnali di riavvicinamento di Koike al Partito liberaldemocratico, che la governatrice 67enne intende forse scalare in un momento di forte instabilità causata dall’indebolimento del primo ministro in carica, anche a causa di una serie di scandali corruttivi. Secondo Naoto Nonaka, docente di politica comparata presso la Gakushuin University, “tornare alla politica nazionale dopo aver blindato al propria posizione come governatrice di Tokyo è un corso d’azione naturale per Koike”. L’apparente fallimento di Abe nel riformare la Costituzione lascia aperte praterie politiche alla governatrice, che in passato è già stata definita una “Lady di Ferro” giapponese, per le sue somiglianze caratteriali con la premier britannica Margaret Tatcher. (segue) (Git)