Giappone: coronavirus, governatrice Tokyo annuncia nuovo centro controllo (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, Koike preferisce non esporsi, ribadendo la propria intenzione di concentrarsi sul superamento della crisi pandemica. La politica nazionale, ha detto la leader politica durante una conferenza stampa il mese scorso, “non è nei miei pensieri. Guidare il governo metropolitano è dinamico e appagante”. L’apprezzamento pubblico per la gestione del coronavirus ha però conferito a Koike un capitale di consenso politico che va ben oltre i confini dell’amministrazione metropolitana, come avvenuto del resto per il governatore di Osaka, Hirofumi Yoshimura, che però, appena 45enne, è ancor agli esordi della sua carriera politica nazionale. L’appoggio concesso da Abe a Koike prima del voto di ieri segna un’ulteriore consacrazione per la governatrice: i due hanno addirittura tenuto una conferenza stampa congiunta nella giornata di ieri, dall’ufficio del primo ministro. Il premier ha ringraziato Koike per la collaborazione sul fronte della lotta alla pandemia, e si è complimentato per la sua vittoria elettorale, quasi a voler recuperare stabilità e consensi appoggiandosi all’immagine della governatrice, sua ex avversaria politica. (Git)