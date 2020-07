Usa: Corte Suprema conferma blocco lavori oleodotto Keystone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto ieri, 5 luglio, una richiesta dell’amministrazione del presidente Donald Trump per consentire a TC Technology di intraprendere i lavori di costruzione di parte dell’oleodotto Keystone XL nel Montana, bloccati a seguito dell’ordinanza emessa da una corte federale. La Corte Suprema ha però “temporaneamente rivitalizzato un programma che consentirà ad altre aziende del petrolio e del gas di attraversare vie d’acqua con uno scrutinio modesto da parte dei regolatori”, scrive il “New York Times”. Keystone XL è il progetto di oleodotto di maggior profilo e più controverso degli Stati Uniti. L’infrastruttura è oggetto di contesa sin dalla prima amministrazione del presidente Barack Obama, che per anni aveva sostanzialmente boicottato l’opera. La Corte Suprema non ha fornito spiegazioni per la decisione di ieri, come talvolta accade per le decisioni di carattere emergenziale. Lo scorso fine settimana le due aziende petrolifere Duke Energy e Dominion Energy hanno cancellato i loro piani da 8 miliardi di dollari per l’Atlantic Coast Pipeline, un oleodotto che avrebbe dovuto costeggiare l’Atlantico, citando proprio gli ostacoli posti dalla magistratura Usa. (Nys)