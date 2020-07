Giappone: ministero Commercio sollecita revisione catene di fornitura globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus ha gettato nel caos da rete delle catene di fornitura globali, e la comunicatà internazionale deve unirsi per prevenire crisi analoghe in futuro. Lo afferma il Libro bianco pubblicato dal ministero del Commercio del Giappone nella giornata di oggi, 7 luglio. Il documento illustra i pesanti danni causati all’attività produttiva, al commercio e all’industria giapponesi dalla chiusura dei confini e dalle misure di blocco nazionale adottate in risposta al coronavirus nel paese e a livello mondiale, che hanno innescato la peggiore recessione dai tempi della Grande recessione, negli anni Trenta del secolo scorso. Il documento illustra come il blocco alle spedizioni di componenti dalla Cina abbia arrestato la produzione industriale in Giappone, e sollecita una diversificazione delle catene di fornitura per mitigare il rischio di crisi analoghe in futuro. Il Fondo monetario internazionale ha previsto per il 2020 una recessione dell’economia globale del 4,9 per cento annuo. (segue) (Git)