La Francia restituisce all'Algeria 24 teschi di combattenti del periodo coloniale

- La consegna di 24 teschi di combattenti algerini del periodo coloniale da parte di Parigi riaccende l’antico rancore del popolo nordafricano nei confronti dell’ex potenza coloniale. Alla vigilia della cerimonia di inumazione del 24 teschi, avvenuta il 5 luglio, giornata dell’indipendenza, ottenuta nel 1962, il capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, ha auspicato che la Francia chieda scusa per il passato coloniale. "Credo che con il presidente Macron possiamo andare oltre nel processo di pacificazione (...), è un uomo molto onesto, che vuole migliorare la situazione", ha dichiarato il capo dello Stato algerino all’emittente televisiva “France 24”. Il passo di distensione di Parigi ha, quindi, riacceso i malumori del paese nordafricano verso i francesi.Nella Giornata dell’indipendenza, il 5 luglio alla presenza di alti funzionari dello Stato, tra cui Tebboune, il primo ministro, Abdelaziz Djerad e il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Said Chengriha, l’Algeria ha seppellito i teschi di 24 combattenti della resistenza, uccisi e decapitati dalle forze coloniali francesi e poi trasportati nel Museo di storia naturale a Parigi. Tra i resti vi sono quelli di Cherif Boubaghla, morto nel 1854, Cheick Bouziane, leader della rivolta di Zaatchas, ucciso nel 1849, e di Mokhtar ben Kouider al Titraoui. Il capo dello Stato Tebboune ha dichiarato durante la cerimonia di inumazione che “per oltre 170 anni sono stati privati del diritto naturale e umano della sepoltura”.I 132 anni di dominazione coloniale della Francia in Algeria e la brutale guerra degli otto anni che vi pose fine hanno lasciato un'eredità spinosa tra i due paesi. In quello che è stato interpretato come un gesto di riconciliazione, l'Algeria ha ricevuto venerdì 3 luglio i teschi di 24 combattenti della resistenza decapitati durante il periodo coloniale. Tebboune ha affermato che le scuse della Francia "consentirebbero di raffreddare le tensioni e creare un'atmosfera più calma per le relazioni economiche e culturali", in particolare per gli oltre sei milioni di algerini che vivono in Francia. Nel dicembre del 2019, il titolare dell’Eliseo aveva dichiarato che "il colonialismo è stato un grave errore" e aveva chiesto di voltare pagina sul passato. Durante la sua campagna elettorale presidenziale, Macron aveva destato scalpore definendo la colonizzazione francese dell'Algeria come un "crimine contro l'umanità". Il 3 luglio scorso, l'Eliseo ha precisato che "questo gesto fa parte di un processo di amicizia e lucidità su tutte le ferite della nostra storia". L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato entrambi i paesi a fare ammenda per "secoli di violenza e discriminazione".Le relazioni tra Algeri e Parigi sono state spesso caratterizzate dall'indipendenza nel 1962, da tensioni e ripetute crisi diplomatiche. Il governo algerino accusa la Francia di non avere la volontà di risolvere il suo passato coloniale, tra il 1830 e il 1962. Il governo algerino aveva chiesto ufficialmente alla Francia nel gennaio 2018 di restituire i teschi e gli archivi dell'Algeria durante l'era coloniale. Il presidente francese Macron, durante una visita in Algeria nel dicembre 2017, aveva promesso di restituire i teschi dei combattenti della resistenza algerina conservati a Parigi. La scorsa settimana, il parlamento algerino ha approvato una legge che commemora i "massacri dell'8 maggio 1945", come festa nazionale, durante la quale, secondo fonti algerine, circa 45.000 persone furono uccise dalle forze di occupazione francesi nelle città di Guelma, Setif e Kharata. (Ala)