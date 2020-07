Imprese: Generali completa con successo il collocamento del suo secondo “green bond” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali annuncerà domani, 7 luglio, i risultati finali dell’offerta di riacquisto (l’invito) di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022 (i titoli) ai sensi del documento di offerta datato 30 giugno 2020 (il Tender Offer Memorandum). Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e Natixis operano in qualità di Dealer Managers dell’invito, nonché di Joint Lead Managers dei nuovi titoli. Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Merrill Lynch International operano anche come Structuring Advisers dell’invito. Il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Queste due operazioni allungheranno ulteriormente la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. Inoltre, esse condurranno a una ulteriore riduzione delle spese annue lorde per interessi. Sono inoltre particolarmente contento dell’accoglienza positiva ricevuta dal nostro secondo green bond, che conferma il nostro impegno per la sostenibilità”. (Com)