Lazio: Zingaretti, benessere e diritti, in 50 anni Regione è riuscita ad avanzare

- Il Consiglio regionale del Lazio oggi celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione: "Dobbiamo guardare a questo mezzo secolo di vita con orgoglio di una comunità: nonostante le difficoltà, gli incidenti di percorso, le ferite spesso dolorose che abbiamo subito, la nostra Regione è riuscita comunque ad avanzare e questo è un dato storico in termini di diritti, di benessere, di opportunità". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in occasione della seduta del Consiglio regionale del Lazio dedicata alla celebrazione del 50° anniversario dalla prima riunione di insediamento. "Siamo caduti a volte, abbiamo affrontato danni enormi ma ci siamo sempre rimessi in piedi e siamo sempre andati avanti". Zingaretti ha ricordato come era la Regione nel 1970 "molto più disunita, con ampie zone di arretratezza e sacche di povertà, che faticava a trovare identità e come è oggi: i percorsi e le conquiste fatte. Dopo 50 anni il Lazio ha cambiato profondamente, c'è stato un grande sforzo collettivo che ha consentito di portare i nostri territori verso un orizzonte più moderno e innovativo superando tanti pregiudizi", ha sottolineato Zingaretti. Il governatore ha ringraziato tutti colleghi ma soprattutto le lavoratrici e i lavoratori della Regione Lazio che "in maniera anonima ma con passione, capacità, spirito di abnegazione hanno fatto e fanno funzionare questa istituzione", ha concluso.(Rer)