Libia: dall'Unsmil "tristezza" e "rammarico" per la morte di due addetti allo sminamento a Tripoli

- Il rappresentante speciale incaricato del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della Missione di Sostegno della Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams Stephanie Williams ha espresso "tristezza" e "rammarico" per la morte di due addetti allo sminamento umanitario, avvenuta ieri nella parte meridionale di Tripoli. È quanto apprende Nova da una nota di Unsmil. "Sono profondamente rattristata per la morte di altri due addetti allo sminamento che sono morti in servizio, sacrificando la loro vita per garantire che i quartieri siano liberi da ordigni esplosivi e residuati bellici", ha scritto Williams, secondo la quale le forze affiliate alle forze armate arabe libiche dalla fine di maggio a oggi hanno ucciso e ferito 81 civili e 57 non civili. "Questo tragico incidente sottolinea l'urgente necessità di sostenere gli alleati libici interessati, anche con risorse aggiuntive come finanziamenti, formazione e attrezzature", conclude la nota. (Nys)