Coronavirus: Usa, positivo il sindaco di Atlanta

- Il sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ha twittato di essere risultata positiva al test Covid-19. "Non ho avuto alcun sintomo e sono risultata positiva", ha detto il sindaco. Lo riporta l'emittente "Cnn". Bottoms ha poi detto in un'intervista che questo mese ha fatto due test per il virus. Durante un'intervista con "Msnbc", il sindaco ha anche aggiunto che si metterà in quarantena a casa per le prossime due settimane. (Nys)