Usa: sarà pubblicato il 14 luglio il libro su Trump

- Simon & Schuster ha annunciato lunedì che il 14 luglio, con due settimane di anticipo rispetto al previsto, pubblicherà il libro della nipote del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Mary, a causa della "grande richiesta e dell'interesse straordinario". L'attuale libro numero uno della lista dei best-seller di Amazon su prenotazione - intitolato "Troppo e mai abbastanza, come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo" - dovrebbe far luce su dettagli intimi della vita familiare del presidente dal punto di vista di Mary Trump, che ha un dottorato in psicologia. La decisione della casa editrice arriva una settimana dopo che la Corte d'appello di New York ha abolito il blocco temporaneo alla pubblicazione del libro, che era stato imposto su richiesta del fratello minore del tycoon, Robert Trump: tuttavia, il volume rischia ancora di non uscire a causa di un accordo di riservatezza del 2001 che vieta a Mary Trump di divulgare informazioni sulla famiglia del presidente. Il giudice della Corte d'appello, riporta infatti "Cnn", esaminerà l'accordo di riservatezza in un'altra udienza, fissata per il 10 luglio. Nel frattempo, comunque, la Simon & Schuster potrà riprendere a stampare le copie del libro e ad inviarle alle librerie in vista della data di pubblicazione, che che era stata inizialmente fissata al 28 luglio prossimo. (Nys)