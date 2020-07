Usa: sondaggio, approvazione di Trump ai minimi storici tra i segmenti-chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si sta avvicinando al punto più basso della sua presidenza, mentre i segmenti elettorali che hanno spinto la sua corsa del 2016 sono sempre più insoddisfatti. È quanto segnala l'ultimo sondaggio della società Gallup, riportato dal sito "The Hill", che rileva come il 38 per cento degli elettori dà un voto positivo al lavoro di Trump, in calo di undici punti rispetto al suo massimo storico del 49 per cento raggiunto all'inizio di maggio. Il punto più basso della presidenza di Trump è stato raggiunto nel 2017, quando solo il 35 per cento degli elettori ha dichiarato di approvare il lavoro che stava svolgendo. Trump ha visto un'erosione del sostegno tra i principali blocchi elettorali che lo hanno sostenuto nel 2016, tra cui i caucasici (dal 57 al 48 per cento in un mese), uomini (dal 53 al 46 per cento), elettori caucasici senza laurea (dal 66 al 57 per cento) e gli elettori di età superiore ai 65 anni (dal 51 al 47 per cento). (Nys)