Usa: coronavirus, Harvard riammetterà in campus solo il 40 per cento dei suoi studenti per il semestre autunnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Harvard ha annunciato oggi che ammetterà nel suo campus solo fino al 40 per cento della sua popolazione universitaria per il semestre autunnale, mentre i casi di coronavirus sono in aumento in tutti gli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Cbs". Quando il semestre dell'istituzione della Ivy League inizierà a settembre, solo le matricole e gli studenti che non saranno in grado di completare i corsi online a casa saranno ammessi nel campus dell'università di Cambridge, Massachusetts, secondo un comunicato stampa pubblicato stamattina. Alla fine del semestre autunnale, le matricole torneranno a casa e la classe senior sarà riammessa al campus. Indipendentemente dal fatto che gli studenti vivano nel campus di Harvard o a casa, tutti i corsi saranno tenuti a distanza e il costo del corso rimarrà invariato a 49.653 dollari. "Harvard è stata costruita per la connessione, non per l'isolamento", hanno scritto il presidente dell'università, Larry Bacow, e due presidi in un messaggio alla comunità studentesca. "Senza un vaccino o trattamenti clinici efficaci per il virus, sappiamo che nessuna scelta che riapra il campus è senza rischi". Mentre i college e le università di tutto il paese si affannano a definire i piani del semestre autunnale in mezzo alla pandemia del coronavirus, quello di Harvard è tra i più restrittivi. Più di sei scuole su 10 stanno pianificando corsi di persona questo autunno, e un altro 23 per cento sta pianificando un ibrido tra corsi di persona e corsi online. Solo l'otto per cento sta adottando l'approccio di Harvard, secondo un'analisi condotta dal sito "Chronicle of Higher Education". (Nys)