Brasile: Bolsonaro con sintomi di coronavirus

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto all'emittente "Cnn" di avere i sintomi tipici del Covid-19. Bolsonaro, che ha compiuto 65 anni a marzo, ha dichiarato di avere la febbre a 38 gradi e un tasso di ossigenazione del sangue del 96 per cento, e ha detto che sta assumendo idrossiclorochina. A causa dei sintomi, il programma del presidente per il resto della settimana è annullato. Il presidente ha già effettuato un test per Covid-19 presso l'Hospital das Forças Armadas di Brasilia. Il risultato del test dovrebbe essere pubblicato entro mezzogiorno. Bolsonaro ha anche informato "Cnn" di aver fatto una risonanza magnetica ai polmoni. Secondo il presidente, questo esame non ha individuato alcun problema. Intorno alle 18 di oggi (ora di Brasilia), mantenendo un'abitudine quasi quotidiana, Bolsonaro ha incontrato i sostenitori nel giardino del Palazzo dell'Alba, residenza ufficiale del presidente. Indossava una mascherina. (Brb)