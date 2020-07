Usa: sondaggio, un adulto su cinque si è trasferito a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di statunitensi si sono trasferiti quest'anno a causa dell'epidemia di Covid-19, trasferendosi da dormitori di college che hanno chiuso bruscamente, comunità che percepiscono come non sicure o abitazioni che non possono più permettersi. Nel complesso, circa un adulto statunitense su cinque (22 per cento) afferma di aver cambiato residenza a causa della pandemia o di conoscere qualcuno che lo ha fatto, secondo un nuovo sondaggio del Pew Research Center, pubblicato sul sito della società di rilevazioni. Tra gli intervistati all'inizio di giugno, il tre per cento afferma di essersi trasferito in modo permanente o temporaneo a causa della pandemia di coronavirus, e il sei per cento afferma che qualcuno si è trasferito nella propria abitazione a causa della pandemia. Un ulteriore 14 per cento di coloro che non hanno sperimentato personalmente il trasferimento dice di conoscere qualcun altro che si è trasferito. Le esperienze di trasferimento legate al coronavirus variano a seconda delle caratteristiche demografiche. Nel complesso, il 37 per cento di quelli tra i 18 e i 29 anni afferma di essersi trasferito o di conoscere qualcuno che si è trasferito a causa dell'epidemia. Il 28 per cento degli ispanici ha avuto una di queste esperienze, contro il 20 per cento degli adulti caucasici, il 19 per cento degli adulti afroamericani e il 24 per cento degli asiatici statunitensi. (Nys)