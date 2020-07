Usa: fonti stampa, Microsoft punta ad acquistare divisione videogiochi di Warner Bros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le voci sul possibile interesse di Microsoft nei confronti della divisione videogiochi di Warner Bros. Lo si legge sul portale "The Information", dove si fa riferimento della possibile acquisizione da parte del colosso di Redmond, sebbene non ci sia ancora nulla di concreto. AT&T, società che controlla Warner Bros., non avrebbe ancora preso una decisione su cosa fare con la divisione gaming, la cui vendita potrebbe aiutare a coprire il buco da 154 miliardi di dollari di debiti. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, sembra inoltre che Microsoft non sia la sola a nutrire un certo interesse verso l'acquisizione e che tra i possibili interessati vi siano anche Electronic Arts, Activision Blizzard e Take-Two. Il team di sviluppo della Warner Bross ha realizzato videogiochi ispirati ai personaggi di Batman, Harry Potter ed Il Signore degli Anelli. (Nys)