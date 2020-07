Imprese: Generali completa con successo il collocamento del suo secondo “green bond”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia assicurativa Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza luglio 2031, che sarà emesso sotto forma di “green bond” ai sensi del Green Bond Framework dell'offerente. L’operazione, afferma la società in un comunicato, conferma la posizione primaria di Generali in materia di sostenibilità. In fase di collocamento dei nuovi titoli sono stati raccolti ordini pari a 4,5 miliardi di euro, oltre sette volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 350 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/Sri. L'emissione, si legge nella nota, ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’87 per cento degli ordini assegnati, a conferma della solida reputazione di cui il Gruppo gode sui mercati internazionali. Il 25 per cento dell'obbligazione è stato allocato agli investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 25 per cento ai conti francesi e del Benelux, circa il 19 per cento agli investitori italiani e spagnoli, il 18 per cento agli investitori tedeschi e svizzeri. Si è registrata anche una partecipazione dell’8 per cento dei paesi nordici e del 2 per cento per gli asiatici. (segue) (Com)