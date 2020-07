Commercio: Fd'I, delibera occupazione spazio pubblico approvata grazie a nostro contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni e il consigliere della Lista Civica per Giorgia Rachele Mussolini in una nota dicono di aver "espresso un voto favorevole ad un provvedimento che, sebbene tardivo a causa di tentennamenti della maggioranza, di fatto ha assorbito molti dei contenuti della nostra delibera: dalla estensione temporale al 31/10/2021 fino alla maggiore percentuale di osp (50 per cento della superficie in zona Unesco e 70 fuori) ed alla semplificazione della procedura con l'eliminazione dei tortuosi criteri previsti in origine nella delibera. In un momento di crisi profonda come questo un segnale doveroso di attenzione verso le categorie produttive della città. Il Pd ha votato contro adducendo problemi di armonizzazione con il decreto del governo che prevedeva termini più ristretti, dimenticando che al governo ci sono Pd e cinque stelle e dovrebbero quindi chiedere al governo stesso di consentire tempi più estesi per una norma fondamentale per la sopravvivenza degli esercenti. Siamo soddisfatti -conclude la nota - di aver contribuito in maniera determinante alla approvazione di questa proposta".(Com)