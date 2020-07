Governo: Di Maio, stasera in cdm approviamo decreto Semplificazioni, un passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un lungo post su Facebook, Luigi Di Maio conferma che questa sera in Consiglio dei ministri sarà approvato il decreto Semplificazioni che definisce "un altro passo importante per il futuro di questo Paese". Ma nel post, Di Maio parla anche di un aspetto privato. "Oggi mi avete letteralmente inondato di auguri. Il bene che mi dimostrate mi fa venire i brividi e vi ringrazio di cuore perché siete l'energia delle mie giornate. Ho compiuto 34 anni. Gli ultimi due li ho passati a servire l'Italia da ministro", scrive il responsabile degli Esteri che aggiunge: "Anche stasera siamo in Consiglio dei ministri, con gli amici di sempre con cui abbiamo costruito tutto questo e con cui combattiamo tutti i giorni per migliorare questo Paese. Stasera approveremo il decreto semplificazioni. Un altro passo importante per il futuro di questo Paese. La giornata di oggi - continua Di Maio - l'ho passata tra incontri istituzionali e riunioni. Ma non è mancato un momento per gli auguri con le persone con cui lavoro ogni giorno, che ringrazio della bella sorpresa. Ringrazio Virginia, per avermi regalato due splendidi giorni insieme, ieri e l'altro ieri, nella sua amata terra, la Sardegna. E un abbraccio va ai miei genitori e alla mia famiglia, con cui ho festeggiato tanti compleanni della mia vita, con cui ho i ricordi indelebili della mia infanzia e adolescenza, ma che negli ultimi anni ho visto davvero pochissimo. Grazie a tutti voi. Un abbraccio", conclude Di Maio. (Rin)