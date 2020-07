Usa: gruppo di democratici al Senato chiede a Pompeo di assicurare il diritto di voto ai cittadini all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di Democratici al Senato Usa, guidati dai senatori Amy Klobuchar, Ron Wyden e Bob Menendez, stanno esortando il dipartimento di Stato a prendere provvedimenti per garantire che il personale militare e gli altri statunitensi che vivono all'estero possano votare alle elezioni generali di novembre. Lo riporta il sito "The Hill". In una lettera al segretario di Stato Mike Pompeo inviata la scorsa settimana, il gruppo di oltre una dozzina di senatori ha chiesto dettagli sul piano del dipartimento per garantire che tutti i cittadino che vivono all'estero siano in grado di ricevere e rispedire le schede elettorali per assenza durante la pandemia di coronavirus. "La pandemia continua a limitare i viaggi e il servizio postale in molti paesi del mondo", hanno scritto i senatori. "Senza un'adeguata pianificazione, questo potrebbe compromettere la possibilità per gli statunitensi d'oltreoceano, compresi i diplomatici, di votare alle elezioni di novembre".(Nys)