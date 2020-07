Lazio: Buschini, consiglio regione resti luogo di democrazia con rispetto idee di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio oggi celebra il 50° anniversario dalla sua fondazione: "resti sempre il luogo della democrazia, del confronto, della rappresentanza e del rispetto delle idee di tutti". Così il presidente dell'Aula della Pisana Mauro Buschini (Pd), aprendo i lavori della seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata all'anniversario dell'assemblea legislativa. Il 6 luglio 1970 alle ore 18 si insediò, nella sede di Palazzo Valentini, il primo Consiglio regionale del Lazio, composto da 50 consiglieri eletti nel giugno dello stesso anno. "Con loro il pensiero va ai 659 eletti in cinquanta anni di vita del Consiglio - ha detto ancora Buschini - . L'emozione e l'onore di chi come me fin da quando era poco più di un bambino guardava le sedute del consiglio dall'altra parte di quel vetro, con profonda ammirazione e soprattutto rispetto per l'assemblea legislativa ed i suoi rappresentanti. A voi colleghe e colleghi dico grazie - ha aggiunto Buschini rivolgendosi ai consiglieri presenti in Aula - per il lavoro di ogni giorno, per i confronti anche serrati ed a volte duri, per il bene delle nostre comunità, per cambiare e innovare una società che corre alla velocità della luce. Ma perché l'Aula resti sempre il luogo della democrazia, del confronto, della rappresentanza e del rispetto delle idee di tutti. Perché il Consiglio regionale del Lazio continui ad attrarre gli occhi e rappresenti le speranze di cambiamento di tanti ragazzi". (segue) (Rer)