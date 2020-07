Lazio: Buschini, consiglio regione resti luogo di democrazia con rispetto idee di tutti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento, Buschini ha sottolineato che cinquanta anni "sono un pezzo di storia importante per la vita di questo Paese e di una regione che ha attraversato tanti momenti e tante difficoltà. Non posso non ricordare il terremoto del 2016 che ha colpito l'Italia centrale e nella nostra regione i comuni del reatino, su tutti Amatrice ed Accumoli. A quei cittadini, alle vittime ed ai loro famigliari va il nostro pensiero anche in una giornata così importante e l'impegno a continuare il lavoro di ricostruzione. Viviamo mesi difficili - ha continuato Buschini - . La pandemia ci ha scosso, preoccupato, costretto a rivoluzionare le nostre vite. La conseguenza ne è anche una difficoltà economica conseguente a mesi di quarantena. Ma dobbiamo, insieme, mettercela tutta. Perché il Lazio e l'Italia possono e debbono farcela. Siamo un popolo laborioso, competente, coraggioso. Siamo la regione della Capitale d'Italia, la regione di centinaia di centri storici meravigliosi, dei borghi, dei sapori, di un litorale e di montagne incantevoli, di parchi, storia, arte cultura e cinema. Siamo la regione di distretti industriali che crescono ed investono". Infine, Buschini ha concluso: "possiamo guardare avanti con le energie, l'esperienza, la passione, gli inciampi, i valori democratici di questi primi cinquanta anni e la speranza, la forza del Patto con i cittadini che ci hanno prestato la loro fiducia e che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere alimentato ogni giorno con amore, per seminare un nuovo futuro". (Rer)