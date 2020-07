Coronavirus: Usa, 130.090 morti su oltre 2,9 milioni di contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di morti per Covid-19 negli Stati Uniti sono saliti a 2,90 milioni, dopo che nel fine settimana di vacanza si sono registrati aumenti giornalieri record, con un numero di morti che è salito a 130.090, secondo i dati aggregati dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Ciò implica un tasso di mortalità di circa il 4,5 per cento. I nuovi casi di coronavirus stanno continuando ad aumentare nel paese, mentre il presidente Donald Trump nel fine settimana ha minimizzato la minaccia rappresentata dalla pandemia. La firma da parte di Trump di un'estensione di un programma federale che fornisce prestiti economici alle piccole imprese danneggiate dal coronavirus ha contribuito ad alleviare alcune preoccupazioni di Wall Street per l'aumento dei contagi. (segue) (Nys)