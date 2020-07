Turchia: stretto dei Dardanelli chiuso al traffico marittimo a causa di un incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia hanno disposto la chiusura temporanea dello stretto dei Dardanelli a causa di un grosso incendio che sta avvolgendo la penisola di Gallipoli. Secondo quanto riferito dal ministro turco dell'Agricoltura e della silvicoltura, Bekir Pakdemirli, citato dal quotidiano “Hurriyet”, l'incendio è divampato nella foresta vicino al villaggio di Ilgardere intorno alle 15 locali (le 14 in Italia) per motivi non ancora chiari. Secondo quanto riferito, gli sforzi per lo spegnimento sono ancora in corso e stann omobilitando due aerei anfibi, 20 elicotteri, 107 unità antincendio e circa 400 vigili del fuoco. Le autorità hanno inoltre evacuato circa 300 persone dal villaggio e, come affermato dal sindaco provinciale Ilhami Aktas, stessa sorte potrebbe toccare alla popolazione del villaggio vicino di Yalova se l’incendio dovesse persistere. Al momento non ci sono notizie di vittime o feriti.(Tua)