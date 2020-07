Lazio: Consiglio regionale celebra 50 anni da sua fondazione, in Aula minuto silenzio per vittime Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia del Consiglio regionale del Lazio prende il via alle ore 18 del 6 luglio 1970: con la formula di rito “Dichiaro aperta la seduta”, pronunciata dal “Consigliere anziano” Luigi Alberto Gigliotti, inizia la prima riunione che si svolge nella sala consiliare di Palazzo Valentini a Roma. Vi partecipano 49 dei 50 consiglieri membri, che eleggono come primo presidente dell’Aula, Girolamo Mechelli. Il 30 ottobre dello stesso anno, viene approvato lo Statuto regionale, la “Carta” fondamentale dell’ordinamento, nell’Aula Giulio Cesare, in Campidoglio: quello della Regione Lazio è stato il primo Statuto regionale a ricevere, il 22 maggio 1971, l’approvazione del Parlamento, come prevedeva la normativa del tempo. Statuto che sarà poi modificato dall’Aula consiliare il 3 agosto del 2004 ed entrerà in vigore l’11 novembre dello stesso anno. Mentre è del 28 dicembre 1971 la prima legge approvata dall’Aula, “Istituzione tributi propri della Regione Lazio”. Dal 1975 il Consiglio regionale del Lazio ha sede in via della Pisana, in un complesso circondato da un’area verde di circa 20 ettari, chiamato a partire dal 1996 “Parco della pace – Yitzhak Rabin”, che ospita sculture in pietra che raffigurano simbolicamente le tre grandi religioni monoteiste. Negli ultimi 15 anni, da giugno 2005 a giugno 2020, si contano un totale di 301 leggi approvate (di queste, due sono norme statutarie). Il 62 per cento sono d’iniziativa di giunta e il 38 per cento iniziativa consiliare. Per quanto riguarda i costi del funzionamento del Consiglio regionale, si è passati dagli oltre 103 milioni euro del rendiconto 2011 ai 64 milioni del rendiconto 2018, l’ultimo approvato, con un risparmio del 38 per cento in 8 anni.(Rer)