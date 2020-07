Usa: recuperata dal porto di Baltimora la statua di Cristoforo Colombo abbattuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata recuperata dalle acque di Baltimora la statua di Cristoforo Colombo, dopo essere gettata nel porto dai manifestanti sabato scorso. Lo riporta l'emittente "Cbs Baltimore". I membri della comunità italo-americana hanno organizzato l'intera operazione, promettendo di far ricostruire la statua. Ieri, 5 luglio, diverse persone della comunità di Little Italy hanno cercato di recuperare la statua con una corda, ma senza successo. "La statua sarà restaurata", ha detto John Pica Jr. con la Associated Italian American Charities of Maryland, giurando che Colombo verrà riassembleato in una "località segreta": "Non lo rivedrete più, ma verrà rimesso a posto". "Non me ne frega niente che sia in porto in questo momento", ha detto Jessica Dickerson, del gruppo antirazzista Indigenous Strong. "Era un assassino per la mia gente!", ha aggiunto. La statua, dedicata nel 1984, è stata una delle ultime a cadere durante la protesta nazionale contro i monumenti che molti vedono incarnare il razzismo e l'oppressione, ma per gli italoamericani "è un insulto". Il governatore dello Stato, Larry Hogan ha condannato le azioni, dicendo in una dichiarazione: "I leader della città di Baltimora devono riprendere il controllo delle loro strade". Il sindaco ha incaricato il commissario di polizia di identificare le persone coinvolte negli eventi di sabato e di arrestarle. (Nys)