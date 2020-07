Governo: iniziato il Consiglio dei ministri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che inizialmente era convocato per le 21.30 a palazzo Chigi e che, invece, è cominciato dopo le 23, ha all'ordine del giorno il decreto legge su misure urgenti per la semplificazione del "Sistema Italia" - un documento che, a quanto si apprende, consta di 48 articoli - e il Piano nazionale delle riforme (Pnr) che sarà presentato dal ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri. All'odg, inoltre, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; un decreto legislativo per l'attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica e l'esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali. (Rin)