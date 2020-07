Imprese: De Scalzi (Eni), confermiamo strategia di decarbonizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo scenario adottato da Eni prevede un prezzo Brent di 60 dollaro/barile in termini reali 2023 rispetto all’assunzione precedente di 70 dollaro/barile. Per gli anni 2020-2022, il prezzo è previsto rispettivamente a 40, 48 e 55 dollaro/barile (in precedenza 45, 55 e 70 dollaro/barile). Il prezzo del gas al mercato spot Psv Italia è previsto a 5,5 dollaro/mmBtu nel 2023 rispetto ai precedenti 7,8 dollaro/mmBtu, per gli anni 2020-2022 è previsto rispettivamente a 3,0, 4,6 e 5,2 dollaro/mmBtu (in precedenza 3,9, 5,1 e 7,3 dollaro/mmBtu). I margini di raffinazione di lungo termine per l’area mediterranea sono confermati di poco inferiori ai 5 dollaro/barile. (segue) (Com)