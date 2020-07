Imprese: De Scalzi (Eni), confermiamo strategia di decarbonizzazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La verifica di recuperabilità dei valori d’iscrizione delle attività fisse è tuttora in corso e al momento per il management non è possibile quantificare in via definitiva l’impatto di bilancio delle rettifiche di valore dovute alle nuove assunzioni di prezzo. A oggi, sulla base delle informazioni disponibili e dello stato corrente dei processi valutativi, nel secondo trimestre il management stima di rettificare i valori d’iscrizione delle attività non correnti, comprese imposte differite attive, per un valore post tasse di circa 3,5 miliardi di euro a cui è applicabile un range di approssimazione di +/- 20 per cento. Il valore centrale corrisponde a una riduzione limitata, 4 per cento circa, delle attività non correnti. (segue) (Com)