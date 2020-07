Milano: De Pasquale (FI), bocciato odg su smart working, maggioranza sconfessa sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha bocciato con 23 voti contrari, 7 favorevoli e 3 astenuti l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che - riprendendo le parole del sindaco Sala sullo smart working - invitava primo cittadino e giunta a “predisporre un piano di progressivo rientro negli uffici comunali dei dipendenti, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid, in tempi molto brevi”, sottolineando come “molti dipendenti comunali non dispongano dei dispositivi tecnologici adatti per un efficace adempimento dei propri obblighi lavorativi da remoto” e come “molti uffici e sportelli comunali, a causa dello smart working non preventivamente organizzato e senza i necessari mezzi, non riescano a rispondere in modo adeguato alle richieste dei cittadini e delle imprese in tempi accettabili”. “Il Pd ha sconfessato Sala in maniera clamorosa sullo smart working. La sinistra sogna una città dove la gente sta a casa e prende lo stipendio tutti i mesi! Con queste idee l'economia di Milano muore, la pavidità di Sala verso il Pd ci porterà tutti nella grotta e nella decrescita felice”, ha commentato De Pasquale, osservando che “il vero lavoro agile è quello organizzato e con i supporti tecnologici. E il Comune non ha fornito dati su quanti dipendenti hanno pc”.(Rem)